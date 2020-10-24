Вот это номер!

Популярный украинский юморист Юрий Ткач из «Квартала 95» поразил поклонников выходкой на сцене

Кадры звезда эстрады опубликовал у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Тот момент, когда палится нельзя, а сил держаться уже нет», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Ткач в образе полицейского «под шофе» пытается сказать, чего он хочет. Другая звезда "Квартала" Евгений Кошевой, смотря на это все, явно не сдерживался.

«Я реально очень хочу, чтобы мне дали младшего лейтенанта. Просто мне в участке одному скучно сидеть, а так хоть можно чайок попить, пообщаться», - говорит он со сцены.

Обратим внимание, что поклонники Ткача восхитились игрой кумира, о чем говорят комментарии под кадрами.

«Это был мой любимый момент очень круто сдержали эмоции», «красава», «супер вообще», «от сейчас прям смотрим Полтаву и ждем следующую сезон», «обожаю такие моменты», «просто бог», - пишут они.

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Так, Ткач сосредоточенно наблюдал за иллюзионистом, выполняющим трюк с несколькими мячиками. В какой-то момент Юрий прикрыл рот рукой - показывая всем своим видом, что ему внезапно стало дурно.

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