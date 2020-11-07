Українська телеведуча і зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко вразила перевтіленням у фатальну блондинку

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Ну, це просто бомба! Нехай нескромно , але як же мені сподобалося виступати в образі Монро 😍 😍 😍 одне задоволення побувати в ролі актриси століття», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Тодоренко позує в образі Мерилін Монро, ефектно заглядаючи в кадр. Це спровокувало ефект "бомби" серед її шанувальників.

"Ні, занадто груба для Монро. А руки вже зовсім видають робітничо-СЕЛЯНСЬКЕ коріння. Одягнений боа хутряне і перуку блонд і сказати "Я Монро" - це примітивно«, "Ну якось ні, до Монро далеко«," ви, до речі схоже!😁 👍 Я якось писала про неї й Жаклін Кеннеді, багато цікавого дізналася про обох», «неее, погляд не той«,» вона була маленька і повненька, не йде образ", - пишуть вони.

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Якщо на першому фото Регіна постала в більш знайомому для публіки світлі - на льодовому паркеті танцювального шоу в напівпрозорій сукні бордового кольору, з яскравим макіяжем і зачіскою, то другий кадр здивував набагато більше. Зірка в Білій касці з ліхтарем спала в брудній Робі, схиливши голову до грудей і склавши руки на животі.

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