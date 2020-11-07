Такой звезду еще не видели

Украинская телеведущая и звезда проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко впечатлила перевоплощением в роковую блондинку

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ну, это просто бомба! Пусть нескромно , но как же мне понравилось выступать в образе Монро 😍😍😍 Одно удовольствие побывать в роли актрисы века», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Тодоренко позирует в образе Мэрилин Монро, эффектно заглядывая в кадр. Это спровоцировало эффект «бомбы» среди ее поклонников.

«Нет, слишком груба для Монро. А руки уж совсем выдают рабоче-крестьянские корни. Одет боа меховое и парик блонд и сказать «Я Монро» - это примитивно», «Ну как-то нет, до Монро далеко», «Вы, кстати похоже!😁👍 Я как-то писала про неё и Жаклин Кеннеди, много интересного узнала про обоих», «неее, взгляд не тот», «она была маленькая и полненькая, не идет образ», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица и телеведущая из "Орла и решки" Регина Тодоренко ошеломила контрастом

Если на первом фото Регина предстала в более знакомом для публике свете - на ледовом паркете танцевального шоу в полупрозрачном платье бордового цвета, с ярким макияжем и прической, то второй кадр удивил гораздо больше. Звезда в белой каске с фонарем спала в грязной робе, склонив голову к груди и сложив руки на животе.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».