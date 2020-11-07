Українська модель плюс-сайз Інна Горячковская вразила розкішною фігурою, примірявши сміливе декольте

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"Пий вино - це вічне життя, це те, що дарує тобі юність. Це час вина, троянд і п'яних друзів. Насолоджуйся цією хвилиною, адже ця хвилина-твоє життя", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горячковська позує в екстремальному декольте, тримаючи в руці келих з вином.

"Вау, це дуже гаряча», «красоточка", " боже, ось це у тебе обсяги. Мрія моя", " я хотів би бути вином, яке ти п'єш в келиху», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася бюстом 15-го розміру, вразила формами в напівпрозорій сукні

Дівчина сфотографувалася в домашній обстановці, вип'ятивши своє головне багатство. Інна вбралася в синє плаття з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.

Модель прийняла спокусливу позу, зробивши кадр ще більш пікантним. Вона елегантно витягла одну руку в сторону, дозволивши рукаву вільно майоріти, а другу завела за голову, зробивши акцент на пишній зачісці.

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