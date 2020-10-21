Украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась бюстом 15-го размера, впечатлила формами в полупрозрачном платье

Как передает Politeka.net, фигуристая красотка разместила горячий снимок на своей странице в социальной сети "Facebook". Девушка сфотографировалась в домашней обстановке, выпятив свое главное богатство. Инна нарядилась в синее платье из полупрозрачной ткани, из-под которой заметно выпирает черный бюстгальтер.

Модель приняла соблазнительную позу, сделав кадр еще более пикантным. Она элегантно вытянула одну руку в сторону, позволив рукаву свободно развеваться, а вторую завела за голову, сделав акцент на пышной прическе.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Инны Горячковской в комментариях и прислали ей много приятных комплиментов:

"Вау 😍😍😍 Богиня!!!"; "Какая дива"; "Замечательная женщина, приветствую"; "Ты выглядишь так прекрасно и сексуально"; "Великолепная 💋"; "Я люблю тебя".

Ранее Инна Горячковская покрасовалась в примерочной кабинке магазина в красно-черном халате с кружевными рукавами и очень смелым декольте. Сложилось впечатление, что тонкий поясок едва удержал роскошный бюст красотки.

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