Популярна російська актриса Христина Асмус вразила красою, вбравшись в облягаючий рожевий наряд
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Очікування і реальність 😂 😂 😂 головне, щоб завтра це в шоу ..." - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Асмус позує нібито в "вулику", вбравшись в яскравий рожевий наряд. На іншому знімку актриса все в тому ж вбранні, але вже нібито в «в житті».
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"Це занадто. Занадто багато рожевого«,» а мені друга фотка якось рідніше, зрозуміліше«, » круто вийшло👍«,» Христина-ти найкраща«, " Тапки😂... Головне що б не натерли)», «Не, це до і після вечірки", " дуже позитивна друга фотографія, така... Багатомовна", "крута", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що популярна російська актриса Христина Асмус потрапила в халепу, коли прогулювалася по вулиці
Актриса відповідала на питання шанувальників в сторіс. Один з фанатів запитав Асмус, чи ставала вона коли-небудь жертвою шахраїв. Христина відповіла, що такого не траплялося, оскільки вона не бере незнайомі номери. Однак актриса поділилася іншим неприємним випадком з життя.
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