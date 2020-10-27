Популярная российская актриса Кристина Асмус попала в передрягу, когда прогуливалась по улице

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм.

Актриса отвечала на вопросы поклонников в сторис. Один из фанатов спросил Асмус, ставала ли она когда-либо жертвой мошенников. Кристина ответила, что такого не случалось, поскольку она не берет незнакомые номера. Однако актриса поделилась другим неприятным случаем из жизни.

«Однажды у меня украли мобильный телефон. Мне было 18 лет и я шла у здания школы (мы там должны были играть спектакль). Когда у меня пытались вырвать телефон, я не сдавалась – повалила дурного дядю на землю и боролась с ним», - рассказала актриса, добавив, что грабитель оказался сильнее и завладел ее старым кнопочным телефоном.

«У меня был дичайший шок, я очень испугалась, плакала. Спектакль в тот день отменили», - добавила актриса.

Ранее мы писали, что экс-муж Асмус мило побеседовал с мошенником, который притворялся сотрудником банка и пытался выманить у него данные о карте. Харламов издевался над мошенником и довел его до бешенства своими приколами. Свой разговор комик записывал на камеру и опубликовал у себя в Инстаграм.

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».