Колишня солістка групи «Серебро» Олена Темнікова вразила красою, вбравшись в прозоре плаття

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Раз на рік я публікую фотку не в «мішках і балахонах». За вашими численними рекомендаціями😘. А мені нічого так. Нра. Спасибі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Темнікова позує в прозорій сукні, зігнувшись до неможливості заради пікантного кадру.

"Повітря мені, терміново. Це щось неймовірне", "очманіти«, » яке круте фото 🔥 🔥 🔥 приголомшливо виглядаєте👍 👍 👍«, "Побільше б такої смакот",» добре виглядаєш", - пишуть вони.

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На фото Олена демонструвала авторську біжутерію. Вона прикрасила голе тіло сріблястими ланцюгами і викликала справжній фурор. Образ красуні виглядав одночасно ніжним і неймовірно спекотним.

Крім цього, Олена похвалилася фігуркою в екстравагантній сукні. Наряд прикривав бюст зірки, даючи можливість розглянути її ніжні вигини і м'яку шкіру.

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