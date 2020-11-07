Колишня солістка групи «Серебро» Олена Темнікова вразила красою, вбравшись в прозоре плаття
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Раз на рік я публікую фотку не в «мішках і балахонах». За вашими численними рекомендаціями😘. А мені нічого так. Нра. Спасибі", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Темнікова позує в прозорій сукні, зігнувшись до неможливості заради пікантного кадру.
"Повітря мені, терміново. Це щось неймовірне", "очманіти«, » яке круте фото 🔥 🔥 🔥 приголомшливо виглядаєте👍 👍 👍«, "Побільше б такої смакот",» добре виглядаєш", - пишуть вони.
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На фото Олена демонструвала авторську біжутерію. Вона прикрасила голе тіло сріблястими ланцюгами і викликала справжній фурор. Образ красуні виглядав одночасно ніжним і неймовірно спекотним.
Крім цього, Олена похвалилася фігуркою в екстравагантній сукні. Наряд прикривав бюст зірки, даючи можливість розглянути її ніжні вигини і м'яку шкіру.
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