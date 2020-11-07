Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова впечатлила красотой, нарядившись в прозрачное платье

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Раз в год я публикую фотку не в «мешках и балахонах». По вашим многочисленным рекомендациям😘. А мне ничего так. Нра. Спасибо», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Темникова позирует в прозрачном платье, изогнувшись до невозможности ради пикантного кадра.

«Воздуха мне, срочно. Это что-то невероятное», «обалдеть», «Какое крутое фото 🔥🔥🔥 потрясающе выглядите 👍👍👍», «Побольше бы таких вкусностей», «хорошо выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что экс-солистка "Серебро", известная певица Елена Темникова сразила наповал нежной красотой

На фото Елена демонстрировала авторскую бижутерию. Она украсила голое тело серебристыми цепями и произвела настоящий фурор. Образ красотки выглядел одновременно нежным и невероятно жарким.

Кроме этого, Елена похвасталась фигуркой в экстравагантном платье. Наряд прикрывал бюст звезды, давая возможность рассмотреть ее нежные изгибы и мягкую кожу.

Напомним, что Елена Темникова променяла подругу на новую любовь, интимное видео заинтриговало сеть: «Вау, какая…».

Как сообщала Politeka, Елена Темникова облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…».

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