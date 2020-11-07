Відома модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською Кардашьян, захоплює своїми формами мільйони людей по всьому світу
Красуня є активним користувачем Instagram. Модель майже щодня публікує особисті фотографії в своєму мікроблозі, який вже налічує 11,7 мільйонів передплатників по всьому світу. Кожна публікація Квітко збирає величезну кількість лайків і коментарів, передає Politeka.net
На останньому фото, яке з'явилося у неї в акаунті, красуня в черговий раз продемонструвала свій значний бюст, який ледь вмістився в чорному тугому корсеті. Створюється враження, що при найменшому русі він ось-ось вистрибне з наряду.
Фоловери як завжди прийшли в захват, всього за годину новий знімок набрав понад 60 тисяч лайків.Вони пишуть, що на таке фото можна дивитися вічно.
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Ні так давно ми повідомляли, що відома російська модель Анастасія Квітко показала розкішне тіло в оригінальній сукні.
Красуня вирішила зробити фото ще більш пікантним, тому задерла поділ сукні, показавши, що під ним нічого немає. Дівчина відмовилася від нижньої білизни, тому фанати змогли побачити її стрункі ніжки і пишні округлі стегна.
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