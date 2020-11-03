Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, появилась в соблазнительном боди

Знаменитость регулярно балует своих поклонников жаркими кадрами в откровенных нарядах, передает Politeka.net. Звезда в этот раз разметила жаркое сторис в боди с огромным вырезом.

Пышный бюст звезды едва ли не вываливался из столь смелого декольте. Квитко повернула голову вбок и выпрямилась, так, что ее бюст казался еще больше на фото: "Божественно".

Тонкий поясок блестящего боди натянулся на стройной талии. Из больших вырезов по бокам выставились упругие ягодицы, бедра были пышными и выглядели очень аппетитными.

На фото не было видно длины ботфортов, но от того, что они вытянулись почти у бедер, понятно - черная обувь обтянула стройные ножки по всей длине.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Скорее всего, красотку засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в обтягивающем топике с огромным декольте, из которого просто выпрыгивала грудь.

Прелести без белья находились в "опасном" положении, и, казалось, от неловкого движения могут выпрыгнуть из выреза.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко надела лифчик от купальника на несколько размеров меньше и кожаные лосины, довольно заметно сдавившие ее талию. При этом бюст девушки попросту снова «выскочил» с неудобного белья, чем привлек внимание пользователей.

Пользватели сети "сошли с ума" от виденного и написали много приятных слов в адрес такой кокетки.

Стоит отметить, что сейчас на Инстаграм Квитко подписаны несколько миллионов человек.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов