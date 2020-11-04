Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя, восхитив фанатов

На фото красотка показала себя в черном топе и синих шортиках. Модель сидела на диване и демонстрировала аппетитные формы. Пышный бюст прямо выпирал из наряда. Волосы девушка оставила распущенными в этот раз, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Где твоя улыбка?", "Классный Пончик", "Сладкая любовь", "Прекрасная детка", "Ты супер красивая, супер соблазнительная, супер элегантная и действительно супер красивая", "Ты очень милая", "Позвольте мне быть в вашей жизни, теперь попросите вашего мужа, позвольте мне в вашей жизни косить", "Очаровательная ты красотка", "Привет, драгоценная кукла, ты самая милая вещь в инстаграмме", "Добрый вечер дорогая Анастасия", "Эта малышка просто потрясает меня ...".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко появилась в соблазнительном боди.

Пышный бюст звезды едва ли не вываливался из столь смелого декольте. Квитко повернула голову вбок и выпрямилась, так, что ее бюст казался еще больше на фото: "Божественно".

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