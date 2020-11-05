Известная модель Анастасия Квитко, которую называют корейской Кардашьян, показала эффектный образ на радость фанатов

На фото красотка позировала в белом закрытом купальнике, а образ дополнила стильной кепочкой, которая прикрывала глаза от солнца. Девушка стояла на пляже и демонстрировала аппетитные ягодицы, которые не прикрыла ткань. Волосы у красотки остались распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Хороша детка", "Самый божественный мой ребенок ...", "Фантастический наряд", "Драгоценная довольно привлекательная чувственная сексуальная женщина", "Доброе утро красавица анастасия я тебя люблю", "доброе утро", "Где твоя улыбка?", "Классный Пончик", "Сладкая любовь", "Прекрасная детка", "Ты супер красивая, супер соблазнительная, супер элегантная и действительно супер красивая".

Сообщалось, что известная российская модель Анастасия Квитко показала роскошное тело в оригинальном платье.

Красотка решила сделать фото еще более пикантным, поэтому задрала подол платья, показав, что под ним ничего нет. Девушка отказалась от нижнего белья, поэтому фанаты смогли увидеть ее стройные ножки и пышные округлые бедра.

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