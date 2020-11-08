Зірки вже не такі, як раніше

Російські актриси Тетяна Кравченко та Олеся Железняк, які зіграли Валюху і Ларису в серіалі "Свати", з'явилися в нових образах

Знаменитості не тільки разом зіграли в зазначеному серіалі, але також виконують ролі в одній з вистав, передає Politeka.net. Обидві талановиті актриси полюбилися глядачам настільки, що ті буквально по крупинках збирають фото з ними.

Так, в одній з фан-груп Кравченко був опублікований знімок, на якому зірки постали в цікавих образах.

Видно, що обидві сильно змінилися і зовнішність видає їх вік. Тетяна Кравченко позувала в помаранчевій сукні і такого ж кольору пов'язці. Вона здивовано дивилася на Залізняк, яка у простому одязі читала газету.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Валюха і Лариска😂 👏❤️", "Дівчата як завжди чарівні! Розумнички!!👏👏👏👏👏👏🌷🌷🌷", "Класний дует!", "Ви найкласніші дівчата!!!👍 👍 👍 👍 🥰 ", "Обожнюю вас обох💖", " красуні ,Ви найрідніші і красиві!!!", "Супер актриси, так тримати, браво", " Ви супер... у вас хороший тандем", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко постала за прилавком невеликого магазину у форменій жилетці, біло-синьому кокошнику і кофтині кремового кольору. Поруч з нею зображений підліток в синій куртці, білому светрі і окулярах.

Нагадаємо, на фан-сторінці Тетяни Кравченко представлений кадр з популярного серіалу, на якому вона позує в образі своєї героїні Валюхи. На ній простий "сільський" наряд: квітчастий сарафан і біла косинка на голові.

Нагадавши, кадр зі зйомок нових " Сватів "несподівано злили в мережу:" Валюха проміняла Івана на...".

Як повідомляла Politeka, зморшкувата Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю Старої:"виглядати на 75".

Також Politeka писала, що Валюха з "Сватів" заінтригувала появою з хлопчиком і дівчинкою, дуже схожі.