Кадр со съемок сериала «Сваты» всколыхнул поклонников проекта

Как передает Politeka.net, кадр появился в Инстаграм на фан-страничке.

Отметим, из-за пандемии премьеру нового, седьмого сезона сериала пришлось отложить. Но фанаты, которые и так уже заждались, ведь сериал не выходил несколько лет, вспоминают полюбившиеся моменты, а также внимательно следят за кадрами со съемок, которые хоть и не часто, но все же всплывают в Сети.

На одном из таких Валюха Будько, котрую играет Татьяна Кравченко запечатлена рябом с Ольгой Николаевной (Людмила Артемьева), а перед ними сидит большой пес. А вот сериального мужа - Ивана Будько (Федор Добронравов) рядом с Кравченко нет.

Актриса, улыбаясь, смотрит в кадр и поглаживает собаку. Похоже, Валюха променяла Ивана на вот такого необычного партнера.

Напомним, ранее известная российская актриса, полюбившаяся многим по роли Валюхи в сериале «Сваты», рассказала о том, как ей работалось на съемках.

Так, Татьяна Кравченко призналась, что считает атмосферу на съемочной площадке идеальной.

«Считаю, что на съёмочной площадке сериала «Сваты» было всё идеально. От удачно выставленного кадра, до всего актерского подбора. Особенной чертой отличились наши маленькие герои сериала — Костя и Аня. Здорово, что в таком молодом возрасте высоко строится актерский талант», - подчеркнула актриса.

Напомним, Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи: «Это внуки?»

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