Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", примерила новый образ

В социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости на новом месте работы, передает Politeka.net. На этот раз она предстала за прилавком небольшого магазина в форменной жилетке, бело-синем кокошнике и кофточке кремового цвета. Рядом з Татьяной Кравченко запечатлен подросток в синей куртке, белом свитере и очках, вероятно - тоже актер, снимающийся со звездой "Сватов" в одной сцене.

Звезда хорошо вжидась в роль и оперлась руками о магазинный прилавок. Перед ней можно заметить мисочку с разменными деньгами и недочищеный апельсин, а на заднем плане - различные продукты.

"Съёмочный процесс 🙏🏼 Всем хорошего дня ☺️", - такое пожелание написано под фото.

Пользователи соцсети поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Валюша красавица"; "Валюха, ты супер"; "Валюха, очень любим вас"; "Наша Королева 👏👏👏👏👏"; "Валюха была технологом на хлебозаводе, а теперь продавец"; "Глядя на такого продавца, из магазина уходить не захочешь.🔥👏"; "Красота👏❤️😮😍🔥"; "👍🌞Ух! Какой шикарный кокошник у Вас, Татьяна!"; "Ты ж моя красота!!!!"; "Как я вас люблю😍😍😍!!!!!!"; "Татьяна вы шикарная женщина 👏👏👏👏👏👏👏"; "Настоящая русская красавица👏🔥"; "Валюху, что с хлебокомбината все-таки уволили?".

Напомним, Валюха из "Сватов" опозорилась снимком в компании двух скандальных сестер-блондинок: "Это вообще ужасно..."

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.