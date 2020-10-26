Известная актриса Татьяна Кравченко, которая больше всего запомнилась ролью Валюхи в «Сватах», заинтриговала очередным снимком

После оглушительного успеха сериала многие поклонники видят в исполнительнице одной из главных ролей многосерийного фильма очень дорогого человека, передает Politeka.net.

И хотя у артистки нет личной страницы в Инстаграм, фанаты ведут такую вместо ее. На фан-аккаунте регулярно появляются снимки с полюбившейся многим Валюхой.

Так, на новом фото радостная Кравченко позирует с букетом белых цветов рядом с девушкой и мальчиком. Артистка ярка накрашенна, особенно привлекает взгляда насіщенная красная помада.

При этом фото подписано просто «Все вместе».

Такой снимок очень заинтриговал поклонников артистки. Многие стали предполагать, что это вероятно внуки актрисы.

«Это внуки», «Скорее внуки они очень похожи. Внуки несут наши гены. Поэтому сильно похож», «Обожаю», «Вы супер», «Пончики», - пишут в комментариях.

Однако на снимке Татьяна Кравченко запечатлена с фанатами после гастролей со спектаклем "Чужая жена" в Тамбове, пишут местніе СМИ.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».