Звезды уже не такие, как раньше

Российские актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, сыгравшие Валюху и Ларису в сериале "Сваты", появились в новых образах

Знаменитости не только вместе сыграли в указанном сериале, но также исполняют роли в одном из спектаклей, передает Politeka.net. Обе талантливые актрисы полюбились зрителям настолько, что те буквально по крупинкам собирают фото с ними.

Так, в одной из фан-групп Кравченко был опубликован снимок, на котором звезды предстали в интересных образах.

Видно, что обе сильно изменились и внешность выдает их возраст. Татьяна Кравченко позировала в оранжевом платье и такого же цвета повязке. Она удивленно смотрела на Железняк, которая в неброской одежде читала газету.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Валюха и Ларыска 😂👏❤️", "Девчонки, как всегда, неотразимы! Умнички!!👏👏👏👏👏👏🌷🌷🌷", "Классный дуэт!", "Вы самые классные девчонки!!!👍👍👍👍🥰", "Обожаю Вас обеих 💖", "Красотки, Вы самые родные и красивые!!!", "Супер актрисы, так держать, браво", "Вы супер... у вас хороший тандем", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко предстала за прилавком небольшого магазина в форменной жилетке, бело-синем кокошнике и кофточке кремового цвета. Рядом с ней запечатлен подросток в синей куртке, белом свитере и очках.

Напомним, на фан-странице Татьяны Кравченко представлен кадр из популярного сериала, на котором она позирует в образе своей героини Валюхи. На ней простой «сельский» наряд: цветастый сарафан и белая косынка на голове.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.