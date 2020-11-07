Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася поруч з новою мачухою своєї дочки

Не так давно стало відомо, що єдина дочка скандальної балерини Анастасії Волочкової поїхала жити до батька Ігоря Вдовіна. Про це пише Politeka.net. При цьому Аріадна встигла досить сильно зблизитися зі своєю мачухою. Сама вона росте дуже тямущою, цікавиться кінним спортом, книгами і багато малює.

Дівчинка живе в заміському особняку з батьком і його обраницею - 34-річною телеведучою Оленою Ніколаєвої далеко від уваги мережі. Як видно на фото Олени, вона виглядає доглянуто, струнко і дуже привабливо. Тому в мережі активно порівнюють саму балерину і мачуху її дочки.

На останніх нових фото телеведучої і самої Волочкової видно, як вони відрізняються один з одним незважаючи на невелику різницю у віці:

"Коли зовнішній вигляд транслює внутрішній стан😊», - йдеться на анти-фанатській сторінці Волочкової.

Ось як відповідають в мережі:

"Вася красивіше️️; таку не залишиш непоміченою в натовпі😉 😜; така красопетовка перекошена сизокрилася; прямо чупачупс на паличці😂; ну чому вона завжди з голими ногами 🙈 🙈 неначе на місяці людина живе; Красуня і Чудовисько; ну, гаразд у нас,в Сочі ще 25 градусів тепла, а в Москві з голими ногами в листопаді ходять?; Вдовіііін, схаменися, що ти втратив; Господи, ну, що за бидло?! 😵 😵 😵 Настя-жах!».

Ми також писали, що Анастасія нещодавно серйозно зганьбилася на власному концерті під час виступу в клітці. Балерина не тільки не змогла приховати розповнілу фігуру, але ще і продемонструвала відсутність підготовки і неакуратне виконання. Щоб виправдатися за більш ніж тисячі розгніваних коментарів, вона приховала доступ до посту.

Також Волочкова написала про те, що вона нібито прославлена і знаменита зірка вей Росії, а їй просто заздрять, адже вона також може виконати ПАРТІЮ «Кармен», як ніхто інший. На анти-фанатських групах відразу ж з'явилися спростування з фото Волочкової під час виступу з тим самим номером.

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