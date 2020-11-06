Зірка проекту "Квартал 95" Юрій Ткач підкорив фанатів, виконавши запальний танець з дружиною
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Собачий вальс", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Ткач позує разом з дружиною, виконуючи запальний таєць. На руках у пари можна помітити двох цуценят породи чихуахуа. Серед тих, хто оцінив кадри був і знаменитий гуморист Гарік Бірча, славу якому принесла роль Вітальки.
"Мімімішні Ткачі!"- написав він.
51-річна Дженніфер Лопес в розкішному чорному бікіні задала жару молодим красуням: "З позою намудрила"
Екс-солістка "Серебро" показала реальний розмір бюста у вузенькому топі: на заздрість всім
Женька зі "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе: "На Сопонару схожа"
Коханці Тарзана знадобилася термінова допомога лікарів: "Не думала, що так сильно..."
Звернемо увагу, що інші шанувальники Ткача також були вражені запальним танцем пари.
"Ось, звідки з'являються нові танці», «люблю на вас дивитися», «дуже симпатична і приємна пара», «ох, ці танці», «миленька», «ви такі класні, обожнюю», "так класно танцюєте", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Юрій Ткач з " Квартал 95» підкорив мережу новим фото зі своєю донькою Лізою
"Кожна гра @ligasmeha закінчується обнімашками з #крошкаlizi»", - заявив гордий батько.
За півгодини пост Ткача зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.
Нагадаємо, що Кошовий і Ткач з «Кварталу 95» з дружинами і дітьми похвалилися розвагами в лісі.
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач вразив українців сумним виглядом, несподіване фото:»Режим ждуна включений".
Також Politeka писала, що Юрій Ткач похвалився маленькою донькою і нарвався на шквал критики.