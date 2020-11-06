Зірка проекту "Квартал 95" Юрій Ткач підкорив фанатів, виконавши запальний танець з дружиною

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Собачий вальс", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Ткач позує разом з дружиною, виконуючи запальний таєць. На руках у пари можна помітити двох цуценят породи чихуахуа. Серед тих, хто оцінив кадри був і знаменитий гуморист Гарік Бірча, славу якому принесла роль Вітальки.

"Мімімішні Ткачі!"- написав він.

Звернемо увагу, що інші шанувальники Ткача також були вражені запальним танцем пари.

"Ось, звідки з'являються нові танці», «люблю на вас дивитися», «дуже симпатична і приємна пара», «ох, ці танці», «миленька», «ви такі класні, обожнюю», "так класно танцюєте", - пишуть вони.

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"Кожна гра @ligasmeha закінчується обнімашками з #крошкаlizi»", - заявив гордий батько.

За півгодини пост Ткача зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

Нагадаємо, що Кошовий і Ткач з «Кварталу 95» з дружинами і дітьми похвалилися розвагами в лісі.

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