Юрий Ткач из «Квартал 95» покорил сеть новым фото со своей дочкой Лизой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал снимок со съемок «Лиги смеха», где он является судьей. Крошка Лизи (так в сети называют дочку Ткача) сильно прижалась к папе и позировала на камеру. По словам Ткача, это стало своеобразной традицией.

«Каждая игра @ligasmeha заканчивается обнимашками с #крошкаlizi)», - заявил гордый отец.

За полчаса пост Ткача собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.

«Папкина любовь!», «Какие вы крутые)) каждое фото и сториз заряженные позитивом», «Красатулечки!!», «Побольше позитива Вам», «Сладенькая парочка», «Няшки—Симпатяшки», «Папина принцесса», «Папина дочка», «Она такая милая что и мне захотелось обнять», «Респект Юра!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Юрий Ткач очень близок со своей семьей. Его жена Виктория и дочка Лиза практически всегда находятся рядом с главой семейства. Они ездят с ним на интервью и присутствуют на съемках. При загруженном графике Ткача, это помогает ему чаще видеться с семьей.

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