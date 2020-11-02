Юная дочь звезды «Квартал 95» Юрия Ткача насмешила забавным фото в розовом шлеме

Счастливый отец поделился трогательным снимком маленькой Лизы в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Судя по тегам, не так давно Лиза пристрастилась к катанию на роликах и теперь делает это постоянно.

На фото девочка запечатлена в черной куртке и милом ярко-розовом шлеме. При этом Лиза скорчила забавное лицо, будто нарочно пытаясь рассмешить зрителей.

«Теперь малая выглядит так почти каждый день», - подписал фото ее отец.

Поклонники Ткача тут же отреагировали на фото. При этом некоторые украинцы возмутились тем, что артист регулярно выставляет в соцсети кадры со своей маленькой дочерью.

«Милый кролик на роликах!», «Лиза суперовая просто кайфовая люблю вас Лизе привет», «Какая милаха, какая красуня, обычный ребенок каких миллионы, но на них внимания 0, а чуть известен и уже дифирамбы поют, рано ещё дифирамбы ребенку петь, пусть вырастет и сама чего-то добьется тогда», «Ну да, папа клоун, и дочь должна такой быть, действительно, а где детство без камер?», «Красотка, так на тебя, вас похожа», - пишут комментаторы.

До этого мы писали, что Ткач поделился фото, где он позирует на фоне цифр 2020. Лицо комика при этом явно расстроенное, на что обратили внимание его поклонники.

«Жду, когда закончится 2020-й. А вы?» - написал артист.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» поразил украинцев грустным видом, неожиданное фото: «Режим ждуна включен».

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.

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