Это не передать словами

Украинский шоумен Юрий Ткач, который является звездой «Квартала 95», удивил грустным лицом и неожиданным признанием

Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Жду, когда закончится 2020-й. А вы?» - говорится в тексте сообщения.

На фотографии Ткач позирует на фоне цифр 2020. Лицо комика при этом явно расстроенное, на что обратили внимание его поклонники.

«Режим ждуна включен», «огонь. Особенно лицо», «такой зайчик», «а Новый год – это не беда», «а я жду, когда начнется 2021 год», «такое лицо серьезное», «Главное чтобы следующий не оказался ещё хуже», - пишут они.

Как сообщалось до этого, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поразил кардинальными изменениями во внешнем виде

Так, юморист Юрий Ткач решил сменить образ, для чего выбрал строгий в клеточку костюм.

Для дополнения образа звезда "Квартал 95" выбрал белую футболку без каких-либо принтов и кроссовки такого же цвета.

"Как вам костюмчик?", - подписал Юрий Ткач фотографию, на которой он ехидно улыбается.

Поклонникам пришелся по душе новый образ популярного шоумена, из-за чего они засыпали его восторженными комментариями.

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