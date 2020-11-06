Українська співачка Злата Огневич вразила шанувальників, вбравшись у сукні з декольте
Як розповідає Politeka, знаменитість опублікувала в Instagram.
"Просто любов", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Огневич позує в сукні з декольте, ефектно демонструючи пружні принади у всій красі. Також знаменитість поділилася фотографіями, на яких вона в мініатюрному вбранні, накинувши на себе прозорий халат.
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"Ніжна», «вогонь», "крутейна", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, українська співачка Злата Огневич завжди виглядає неймовірно і довела це жарким чином в сукні
Злата позувала на вулиці, трохи вигнувшись для додачі своїм формами ще більшого обсягу. Красуня сперлася об білий кам'яний паркан і відвела погляд назад.
Шовкова тканина відмінно підкреслила ідеальні вигини Злати. Її фігура варта всіх похвал.
Завершили образ золоті прикраси на шиї.
"З Міжнародним Днем музики 🎧 і що б ми робили без всіх цих концертів і пісень ️ ️ нехай у кожної душі грає своя мелодія️", - підписала фото зірка.
Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич в прозорій сукні без краплі збентеження розвалилася на сходинках:"як у казці".
Також Politeka писала, що Злата Огневич захопила ідеальним шпагатом, Волочковій сподобається: "яка ж ти...".