Українська співачка Злата Огневич вразила шанувальників, вбравшись у сукні з декольте

Як розповідає Politeka, знаменитість опублікувала в Instagram.

"Просто любов", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Огневич позує в сукні з декольте, ефектно демонструючи пружні принади у всій красі. Також знаменитість поділилася фотографіями, на яких вона в мініатюрному вбранні, накинувши на себе прозорий халат.

"Ніжна», «вогонь», "крутейна", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Злата Огневич завжди виглядає неймовірно і довела це жарким чином в сукні

Злата позувала на вулиці, трохи вигнувшись для додачі своїм формами ще більшого обсягу. Красуня сперлася об білий кам'яний паркан і відвела погляд назад.

Шовкова тканина відмінно підкреслила ідеальні вигини Злати. Її фігура варта всіх похвал.

Завершили образ золоті прикраси на шиї.

"З Міжнародним Днем музики 🎧 і що б ми робили без всіх цих концертів і пісень ️ ️ нехай у кожної душі грає своя мелодія️", - підписала фото зірка.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич в прозорій сукні без краплі збентеження розвалилася на сходинках:"як у казці".

Також Politeka писала, що Злата Огневич захопила ідеальним шпагатом, Волочковій сподобається: "яка ж ти...".