Известная украинская певица Злата Огневич всегда выглядит невероятно и доказала это жарким образом в платье
Красотка часто делится в своем Инстаграм кадрами с различных фотосессий, сообщает Politeka.net. Звезда похвасталась идеальной фигурой в черном платье на тонких бретельках.
Злата позировала на улице, немного выгнувшись для придачи своим формами еще большего объема. Красотка облокотилась о белый каменный забор и отвела взгляд назад.
Шелковая ткань отлично подчеркнула идеальные изгибы Златы. Ее фигура стоит всех похвал.
Завершили образ золотые украшения на шее.
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"С Международным Днем музыки 🎧 И что бы мы делали без всех этих концертов и песен ⭐️ Пусть у каждой Души играет своя мелодия 💋", - подписала фото звезда.
За 12 минут пост собрал почти 500 лайков и много комментариев.
"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥классная", "Красивая❤️", "Злата, Вы стали ещё красивее!", "Поздравляю с праздником ❤️❤️невероятно красивая 😍", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ поздравляю тебя, люблю тебя, и как ты поешь солнышко", "Невероятная красоточка 🔥💖😍", "Bellissima ♥️", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Злата Огневич позировала в поле под открытым небом в весьма откровенном образе. Она прикрывает грудь модной соломенной шляпкой, кокетливо демонстрируя на камеру свои голые плечи. При этом под головным убором можно заметить тоненькие завязки, поэтому скорее всего Огневич позирует в топе или купальнике.
Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка и написали много приятных слов очарованию и красоте.
Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".
Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".