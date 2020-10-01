Известная украинская певица Злата Огневич всегда выглядит невероятно и доказала это жарким образом в платье

Красотка часто делится в своем Инстаграм кадрами с различных фотосессий, сообщает Politeka.net. Звезда похвасталась идеальной фигурой в черном платье на тонких бретельках.

Злата позировала на улице, немного выгнувшись для придачи своим формами еще большего объема. Красотка облокотилась о белый каменный забор и отвела взгляд назад.

Шелковая ткань отлично подчеркнула идеальные изгибы Златы. Ее фигура стоит всех похвал.

Завершили образ золотые украшения на шее.

"С Международным Днем музыки 🎧 И что бы мы делали без всех этих концертов и песен ⭐️ Пусть у каждой Души играет своя мелодия 💋", - подписала фото звезда.

За 12 минут пост собрал почти 500 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥классная", "Красивая❤️", "Злата, Вы стали ещё красивее!", "Поздравляю с праздником ❤️❤️невероятно красивая 😍", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ поздравляю тебя, люблю тебя, и как ты поешь солнышко", "Невероятная красоточка 🔥💖😍", "Bellissima ♥️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич позировала в поле под открытым небом в весьма откровенном образе. Она прикрывает грудь модной соломенной шляпкой, кокетливо демонстрируя на камеру свои голые плечи. При этом под головным убором можно заметить тоненькие завязки, поэтому скорее всего Огневич позирует в топе или купальнике.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка и написали много приятных слов очарованию и красоте.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".

Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".