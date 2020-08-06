Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в смелом образе и рассказала про лето

На фото Злата позировала в черном боди из веревочек и пиджаке. Образ красотка дополнила пиджаком кремового цвета, а в руках держала чашку кофе с крышечкой. Звезда улыбалась на камеру, а сама отвела взгляд от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С чем у Вас ассоциируется лето? Моё лето- это медовые закаты и ароматные вечера!", - написала красотка.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"С ярким солнцем, теплом и путешествиями, новыми яркими эмоциями. Люблю лето", "Вы сексуальная девушка", "Прекрасная", "Интересно узнать ваш взгляд.Для меня лето - это собирание урожая,так как есть огород ,собираем смородину, черешню, едим, закрываем банки с вареньем", "Шашлык, рыбалка, теплые ночи", "Ночь, звезды и теплый вечер", "Лето - встречать рассвет, гулять до утра, слушать любимую музыку. А также посетить самые любимые места в мире", "Бомбита".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя в необычном образе и рассказала о любимом платье.

На фото красотка красовалась в светлом наряде с прозрачными нижними частями и верхней узенькой частью.

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