Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в необычном образе и рассказала о любимом платье

На фото красотка позировала в желтом платье с прозрачными юбками и верхней корсетной частью. Злата села на ступеньки, а образ дополнила стильными босоножками. Укладка волос дополнила смелый лук певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вечер бокса. Я влюблена в это волшебное платье. Листайте и пишите, какое фото лучше всего? Кто внимательно смотрит мои стори, уже заметил босоножки. Какие они классные, правда?", - написала Злата.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата, шикарное платье", "Как в сказке. Принцесса на ступеньках", "Красиво", "Как прелесть! Никогда не видел желтого облака", "Волшебная девушка", " В босоножках на каблуке главное не сломать голеностоп, не натереть мозоль! Бедные женщины", "Волшебная девушка)".

Сообщалось, что украинская популярная исполнительница Злата Огневич порадовала фанатов удивительной пластикой.

На фото красотка позирует в лосинах, носках и топе. Злата стала на шпагат, показывая идеальную растяжку, восхитив фанатов.

Напомним, белокурая Злата Огневич поразила растяжкой в воздухе, заткнув за пояс Волочкову

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