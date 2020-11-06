Украинская певица Злата Огневич впечатлила поклонников, нарядившись в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, знаменитость опубликовала в Instagram.

«Просто любовь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Огневич позирует в платье с декольте, эффектно демонстрируя упругие прелести во всей красе. Также знаменитость поделилась фотографиями, на которых она в миниатюрном наряде, набросив на себя прозрачный халат.

«Нежная», «огонь», «крутейная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская певица Злата Огневич всегда выглядит невероятно и доказала это жарким образом в платье

Злата позировала на улице, немного выгнувшись для придачи своим формами еще большего объема. Красотка облокотилась о белый каменный забор и отвела взгляд назад.

Шелковая ткань отлично подчеркнула идеальные изгибы Златы. Ее фигура стоит всех похвал.

Завершили образ золотые украшения на шее.

"С Международным Днем музыки 🎧 И что бы мы делали без всех этих концертов и песен ⭐️ Пусть у каждой Души играет своя мелодия 💋", - подписала фото звезда.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".

Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".