Украинская певица Злата Огневич впечатлила поклонников, нарядившись в платье с декольте
Как рассказывает Politeka, знаменитость опубликовала в Instagram.
«Просто любовь», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Огневич позирует в платье с декольте, эффектно демонстрируя упругие прелести во всей красе. Также знаменитость поделилась фотографиями, на которых она в миниатюрном наряде, набросив на себя прозрачный халат.
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«Нежная», «огонь», «крутейная», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, украинская певица Злата Огневич всегда выглядит невероятно и доказала это жарким образом в платье
Злата позировала на улице, немного выгнувшись для придачи своим формами еще большего объема. Красотка облокотилась о белый каменный забор и отвела взгляд назад.
Шелковая ткань отлично подчеркнула идеальные изгибы Златы. Ее фигура стоит всех похвал.
Завершили образ золотые украшения на шее.
"С Международным Днем музыки 🎧 И что бы мы делали без всех этих концертов и песен ⭐️ Пусть у каждой Души играет своя мелодия 💋", - подписала фото звезда.
Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".
Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".