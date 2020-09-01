Известная украинская певица Злата Огневич показала себя и рассказала о тренировках

На фото Злата позировала в лосинах топе и носках. Красотка собрала волосы в хвост, сев на шпагат на мате. Огневич улыбалась на камеру, а руки оставила по сторонам. Фото вышло очень эффектным и такую растяжку оценит даже Анастасия Волочкова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Главное правило хорошей тренировки - это оптимальная нагрузка и вода.

Вы знаете, что наши мышцы на 75% состоят из воды?

Все процессы в организме происходят при участии Н2О, поэтому, во время тренировки всегда нужно пополнять водный баланс", - написала Злата.

Фанаты поставили больше двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого, как круто. Я так и не села на шпагат", "Ты как всегда волшебная, особенно улыбка", "Круто, я тоже сажусь на шпагат, в две стороны", "Какая вы хорошенькая", "Я всегда тренировалась в зале под твои песни и вообще очень тобой вдохновлялась! Спасибо,Златочка за твоё творчество".

Мы писали, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя в смелом образе и рассказала про лето.

На фото Злата позировала в черном боди из веревочек и пиджаке. Образ красотка дополнила пиджаком кремового цвета, а в руках держала чашку кофе с крышечкой.

Напомним, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках

А еще Politeka писала, что Злата Огневич показала идеальный шпагат, Волочкова так не сможет

Также Politeka сообщала, что белокурая Злата Огневич поразила растяжкой в воздухе, заткнув за пояс Волочкову



