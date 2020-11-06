Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя проекту "Танці з зірками", розпалила публіку відвертим знімком

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вбранні.

Струнка дівчина здивувала незвичайним сюжетом: зображення нібито двоїться, накладаючись один на одного. Катерина стояла до камери спиною, приспустивши складки сукні максимально вниз. Балерина обхопила себе руками, полонивши ніжними вигинами оголеної спини та шиї. Волосся красуня підібрала наверх, щоб ніщо не заважало шанувальникам нею милуватися.

"Мистецтво веде людину до вдосконалення...", - підписала фото Кухар.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Богиня ❤️❤️❤️"

"Розкішна жінка❤️🔥❤️🔥 від душі!💞"

"Ідеальна 😘"

"Ви - досконалі, захоплююся!!!!🌹"

"Дуже красиво і заворожуюче"

"Вау! 😍"

Раніше ми повідомляли, Кухар примірила образ головної героїні Мілдред з гучного в цьому році трилера від Netflix "Сестра Ретчед". Яскраво нафарбована брюнетка позувала в костюмі медсестри кольору блакиті. У такому вигляді Катерина з'явилася в 10-му ефірі танцювального шоу, який був присвячений Хелловіну.

"Учасникам вдалося занурити нас у потойбічний світ... Ми вирушили з вами в містичну подорож і отримали вбивче задоволення! У нас залишилося 4 ефіри й гонку на виживання можна вважати відкритою!", - йдеться у підписі.

"Катя, який прекрасний образ, дуже він вам личить", "Мурашки від цього образу", "куди дивиться Голлівуд, або Дісней!", "Тендітна, ніжна і прекрасна як завжди, дивуюся вами і завжди захоплююся", - відгукнулися фанати.

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