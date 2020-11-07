Українська співачка Тіна Кароль вразила розкішною фігурою, вбравшись в облягаючу сукню

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Можна витратити все життя, щоб знайти своїх. Серед очей, серед осіб, серед доль все-таки ж десь є вони..." - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Тіна Кароль позує, вмостившись в облягаючу сукню, елегантно задерши руку до верху. При цьому знаменитість знімає себе на камеру, демонструючи апетитні принади у всій красі.

"Ви з Баланом змовилися? Або це сімейне-випускати щось в один день», «богиня», «це пожежа», «дай Бог сил вам», «Я не знаю як всі інші , але фантіна точно свою вже знайшла, одну і навіки», «шикарна – як завжди", " ой, я не можу... красуня просто " » - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка Тіна Кароль в елегантній чорній сукні з латексу захопила виглядом.

Знамениту артистку вважають чи не іконою стилю, яка може перевершити будь-якого своєю появою на червоній доріжці.

Так, співачка щоразу вражає нарядами під час нових ефірів на шоу «Танці з зірками», а її образи для кліпів обговорюють навіть через кілька тижнів після презентації.

Також ми розповідали, що співак Дан Балан збентежив публіку своїм раптовою появою на просторах мережі

Нагадавши, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала "пожежу" на сходах

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню