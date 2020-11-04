Популярная украинская певица Тина Кароль в элегантном черном платье из латекса восхитила видом

Знаменитую артистку считают едва ли не иконой стиля, которая может превзойти любого своим появлением на красной дорожке.Об этом пишет Politeka.net. Так, певица каждый раз поражает нарядами во время новых эфиров на шоу «Танцы со звездами», а ее образы для клипов обсуждают даже спустя несколько недель после презентации.

Для своих выступлений она чаще всего выбирает приталенные платья, напоминающих золотую эпоху голливудского гламура. В повседневной жизни Тина предпочитает женственные наряды, но иногда экспериментирует с экстравагантными образами.

На официальном фан-аккаунте артистки недавно также появилась подборка лучших фото Тины, на которых певица блистала в черном платье из латекса. Стоит отметить, что крупные локоны, красная помада и стрелки уже давно стали визитной карточкой певицы.

«Нравится этот образ Тины?», - сказано на фан-странице.

Вот как отвечают в сети:

«🔥она красоточка🔥🔥🔥; безумно!😻; Она в любом образе безупречна😍😍🔥;Да, образ 👍🔥; я обожаю этот ее образ - просто богиня богинь❤️🔥; Шикарна, всегда и во всём; Чарівнакоролева ❤️❤️❤️; Красотка 😍; 🔥Она женский идиал, красотка; Очень нравится! 😍 Просто идеально. 👍; Нравится!; В любом образе она безумно красивая🔥❤️; Безусловно😍🔥🔥Конечно 💕; Вауууу шикарний образ 😍; шикарна моя 💔🔥; Очень красивая, впрочем, как всегда королева из королев❤; Очень нравится❤».

Несмотря на карантин, звезда недавно успела дать несколько небольших концертов, во время которых представила фанатам новую песню, а также впечатлила обновленной танцевальной программой. В честь пятнадцатилетия со дня старта своей карьеры артистка решила преуспеть в новых проектах в этом году.

Так, звезда не только сменила имидж на более смелый, начала вести Инстаграм, показывая «живые» и не постановочные фото, но еще и представила новый альбом и клип-трилогию «Найти своих».

Во время выступления с новыми песнями бунтарское поведения Тины, где она соблазняет мужчин танцем или раскидывает их дерзко напоминая о себе, поражало поклонников в приятном ключе. Так, на одном из фан-аккаунтов был представлен ролик с лучшими моментами с певицей, недавно устроившей очередной концерт.

Тина выступила в черном костюме, частично отделанным сеточкой. При этом ее яркий макияж и укладка идеально дополнили стильный образ.

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