Актриса Христина Асмус майстерно епатує публіку

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Христина в ніжно-блакитному реглані, з серйозним виразом обличчя і чорними колами під очима, повільно і наполегливо чистила мандарин під класичну музику, знімаючи весь процес крупним планом. Іноді дівчина кидала погляди в камеру, але при цьому не посміхнулася жодного разу.

У підсумку, дочистивши великий соковитий фрукт, Асмус розділила його навпіл, а потім відокремила одну часточку, обтрусила її і приготувалася покласти в рот. Вже відкривши його, Асмус ненавмисно упустила слизьку часточку. І ось тут-то актриса на мить обдарувала глядачів посмішкою - не стрималася.

"Кому часточку? 🤪 🍊 ", - підписала кадри Асмус.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене:

"Стільки злості. Христина, забийте!!! Все проходить, і все забувається!"

"Аж слинки потекли 🤤 я також до речі їм 😁"

"Часточку? Е, ні: цілу давайте! Я навіть за вас дочищу😉"

"Заліпательно 🙈мені будь ласка одну )"

"Така милашка була...а зараз прям ...ну не те пальто🤔😄😄😄"

"Крістін, а під очима чорні кола, сподіваюся макіяж?!?!?"

"Що така сумна 💋"

"Мммм як 😋 і мені часточку😁"

"Харламова згадує і чистить)))"

Раніше ми повідомляли, Асмус здивувала публіку фото у весільній сукні у Рагсу. Трохи пізніше зірка пояснила, що відбувається. Деякі з фанатів вже встигли за неї порадіти-не минуло й року після розриву з коміком Гаріком Харламовим, а вона вже знову виходить заміж. Але більшість все ж не повірили, і правильно зробили.

"👰 🏼 💍Вчорашній образ був з фільму " булки». Вистражданий фільм, який ми намагаємося зняти вже з 3 рази 🙈 то пандемія, то закриті кордони, то моя алергія...",- розкрила всі карти Христина.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".