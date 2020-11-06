Актриса Христина Асмус майстерно епатує публіку
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Христина в ніжно-блакитному реглані, з серйозним виразом обличчя і чорними колами під очима, повільно і наполегливо чистила мандарин під класичну музику, знімаючи весь процес крупним планом. Іноді дівчина кидала погляди в камеру, але при цьому не посміхнулася жодного разу.
У підсумку, дочистивши великий соковитий фрукт, Асмус розділила його навпіл, а потім відокремила одну часточку, обтрусила її і приготувалася покласти в рот. Вже відкривши його, Асмус ненавмисно упустила слизьку часточку. І ось тут-то актриса на мить обдарувала глядачів посмішкою - не стрималася.
"Кому часточку? 🤪 🍊 ", - підписала кадри Асмус.
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Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене:
"Стільки злості. Христина, забийте!!! Все проходить, і все забувається!"
"Аж слинки потекли 🤤 я також до речі їм 😁"
"Часточку? Е, ні: цілу давайте! Я навіть за вас дочищу😉"
"Заліпательно 🙈мені будь ласка одну )"
"Така милашка була...а зараз прям ...ну не те пальто🤔😄😄😄"
"Крістін, а під очима чорні кола, сподіваюся макіяж?!?!?"
"Що така сумна 💋"
"Мммм як 😋 і мені часточку😁"
"Харламова згадує і чистить)))"
Раніше ми повідомляли, Асмус здивувала публіку фото у весільній сукні у Рагсу. Трохи пізніше зірка пояснила, що відбувається. Деякі з фанатів вже встигли за неї порадіти-не минуло й року після розриву з коміком Гаріком Харламовим, а вона вже знову виходить заміж. Але більшість все ж не повірили, і правильно зробили.
"👰 🏼 💍Вчорашній образ був з фільму " булки». Вистражданий фільм, який ми намагаємося зняти вже з 3 рази 🙈 то пандемія, то закриті кордони, то моя алергія...",- розкрила всі карти Христина.
Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".
Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".