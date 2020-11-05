Актриса Кристина Асмус в свадебном платье устроила настоящий переполох фото у ЗАГСа. Тем более, что не прошло и года с ее развода с комиком Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала провокационные снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

На первом из них намарафеченная Асмус, сама на себя непохожая, в белом платье с пышной юбкой, пушистой накидке и с букетиком - образ а-ля 90-е - машет со счастливой улыбкой возле главного входа в ЗАГС.

"Сама в шоке 🤪👰🏼", - подписала снимок звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: кто поверил, что актриса действительно вышла замуж и стал поздравлять, а кто заподозрил нечто иное.

"А вам идёт) хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее 🌺" - "я тоже подумала что слишком колхозное платье для реальных событий 🤣🤣🤣"

"Отличный костюм на Хеллоуин😂"

"Да ладно"

"Ну никто не поверит, что в жизни пойдёте в Загс в этом)))"

"А это вы на фотке вообще??"

"Поздравляем)"

"Не верю)))"

"недолго мать и горевала"

"Если Асмус и пойдет замуж ещё раз, то точно фотки будут не на фоне такого ЗАГСа и не в таком стайле)))"

"За кого в этот раз?)😍"

Долго мучаться от неизвестности поклонникам звезды не пришлось. В своем следующем посте Кристина раскрыла всю правду о свадьбе.

Девушка, с тем же аляповатым мейком, что и на предыдущем снимке, стояла в обнимку с загорелым красавчиком, держащим кокос.

"Да-да, вы молодцы 🤪 Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже ))))) 👰🏼💍 Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с 3 раза 🙈 То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид... 😰 Поменялась группа, некоторые актёры, но мы с прекрасным @asadulinoleg бессменно на базе! 🤙🏻 Фильм «Булки»!!! Смешнейшая мотивационная комедия!!!! 🍿 Во всех кинотеатрах в следующем году!! ☄️", - раскрыла детали Асмус.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".