Актриса Кристина Асмус искусно эпатирует публику

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кристина в нежно-голубом реглане, с серьезным выражением лица и черными кругами под глазами, медленно и упорно чистила мандарин под классическую музыку, снимая весь процесс крупным планом. Иногда девушка кидала взгляды в камеру, но при этом не улыбнулась ни разу.

В итоге, дочистив крупный сочный фрукт, Асмус разделила его напополам, а затем отделила одну дольку, отряхнула ее и приготовилась положить в рот. Уже открыв его, Асмус нечаянно упустила скользкую дольку. И вот тут-то актриса на миг одарила зрителей улыбкой - не сдержалась.

"Кому дольку? 🤪🍊", - подписала кадры Асмус.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное:

"Столько злости. Кристина, забейте!!! Все проходит, и все забывается!"

"Аж слюнки потекли 🤤 я также кстати ем 😁"

"Дольку? Э, нет: целую давайте! Я даже за вас дочищу😉"

"Залипательно 🙈мне пожалуйста одну )"

"Такая милашка была...а сейчас прям ...ну не то пальто🤔😄😄😄"

"Кристин, а под глазами черные круги, надеюсь макияж?!?!?"

"Что такая грустная 💋"

"Мммм как 😋 и мне дольку😁"

"Харламова вспоминает и чистит)))"

Ранее мы сообщали, Асмус удивила публику фото в свадебном платье у ЗАГСа. Немного позднее звезда объяснила, что происходит. Некоторые из фанатов уже успели за нее порадоваться - не прошло и года после разрыва с комиком Гариком Харламовым, а она уже снова выходит замуж. Но большинство все же не поверили, и правильно сделали.

"👰🏼💍 Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с 3 раза 🙈 То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия...", - раскрыла все карты Кристина.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".