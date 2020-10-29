История с разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова подошла к концу

Об этом информирует Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, суд официально расторг брак российских звезд.

Теперь Гарик Харламов и Кристина Асмус официально не состоят в браке, а судебный процесс затянулся на четыре месяца, поскольку Фемида давала время сторонам на примирение.

"Но любви не случилось. На заседания Харламов с Асмус тоже забили, отправляя вместо себя адвокатов", - добавили журналисты.

Стоит отметить, что инициатором развода стал именно резидент Comedy Club Гарик Харламов, хотя бывшие супруги утверждали, что пришли вместе к такому решению.

Дочь Настя останется с матерью, но пока не понятно, как именно будет происходить раздел имущества звезд.

Ранее мы рассказывали, что шоумен Гарик Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Кристиной Асмус.

В СМИ ходили слуги, что звезды российского шоу-бизнеса решили развестись после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте".

Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.

"...Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов", - объяснял ранее резидент Comedy Club.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

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