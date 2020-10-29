История с разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова подошла к концу
Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, суд официально расторг брак российских звезд.
Теперь Гарик Харламов и Кристина Асмус официально не состоят в браке, а судебный процесс затянулся на четыре месяца, поскольку Фемида давала время сторонам на примирение.
Ольга Фреймут публично преподала урок взбунтовавшейся дочери от первого мужа: "В таком юном возрасте..."
Как выглядели Алла Пугачева, София Ротару, Цой и другие легенды на своих свадьбах: редкие фото
Шальная Волочкова без стыда задрала юбку до небес: "Мой вам подарок"
Как выглядит копия Заворотнюк, ради которой развелся Жигунов, сходство потрясает: "Вы шикарная пара"
"Но любви не случилось. На заседания Харламов с Асмус тоже забили, отправляя вместо себя адвокатов", - добавили журналисты.
Стоит отметить, что инициатором развода стал именно резидент Comedy Club Гарик Харламов, хотя бывшие супруги утверждали, что пришли вместе к такому решению.
Дочь Настя останется с матерью, но пока не понятно, как именно будет происходить раздел имущества звезд.
Ранее мы рассказывали, что шоумен Гарик Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Кристиной Асмус.
В СМИ ходили слуги, что звезды российского шоу-бизнеса решили развестись после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте".
Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.
"...Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов", - объяснял ранее резидент Comedy Club.
Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением
Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус отрастил усы и добил новой внешностью
Также Politeka писала, что Харламов сорвался и жестко обстебал Кристину Асмус