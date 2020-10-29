Скандальная российская актриса Кристина Асмус сделала первое заявление после развода с Гариком Харламовым, который официально был оформлен 29 октября

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, Кристина сообщила, что полностью выздоровела от китайского вируса.

""Урррааааа!!!! 😅 С ковидом покончено!! 💪🏻 Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю! 🏃🏼‍♀️ Только что приехала в Питер!! И мчу на репетицию!!! 🤩 Всем, кто спрашивал и ждал новостей!! Я играю премьеру иммерсивного шоу «Вернувшиеся» уже 31 октября и 1 ноября!!!!! 🌪 Наконец-то!!! Секс, алкоголь и рок-н-ролл!!! 🤪🤪🤪 Увидимся в особняке на Дворцовой набережной в эти выходные!! 💋", – написала Асмус под фотографией, на которой она сидит на пассажирском сидении в автомобиле в зеленом свитре под горло и с легким макияжем на лице.

Фанаты наперебой начали поздравлять свою любимицу в комментариях.

"Милашка моя Красавица!! Кристина ты лучшая🤩❤️ Ура!👏 Красотка⭐ 👏😁👍 очень рада за Вас! ❤️ Наяриваю на Вас! Теперь же можно, официально! Вы такая Красивая и Сексуальная!!!🔥🔥 А вкус и обоняние восстановились? Не верю... интересно сколько вам за платили за Пиз.. во? Свооообоооода. Наслаждайся каждым мгновением!!!! Симпатяшка Я не читаю коментов, одно могу сказать точно Крис очень красивая женщина🤩🤩🤩🤩 Принцесссааа😍😍😍 Ковид не спит 😁 Болезнь ей к лицу 😊 (если это свежая фотография, конечно), с выздоровлением! 🎈 ЗДОРОВЬЯ Вам 😊", – пишут люди.

Ранее мы писали, что история с разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова подошла к концу. По информации журналистов, суд официально расторг брак российских звезд 29 октября.

Теперь Гарик Харламов и Кристина Асмус официально не состоят в браке, а судебный процесс затянулся на четыре месяца, поскольку Фемида давала время сторонам на примирение.

"Но любви не случилось. На заседания Харламов с Асмус тоже забили, отправляя вместо себя адвокатов", - добавили журналисты.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

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