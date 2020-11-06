Українська модель Алла Костромічова, яка є суддею проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила красою на зйомках

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, модель позує в позі» Берізка " на столі. Костромічова вирішила приміряти елегантний топ і латексну спідницю з панчохами. А на туфлях з каблуком можна помітити келих з шампанським.

"Пишаюся вами, ви мотивуєте неймовірно", " все прекрасно! Це природно, це красиво" «" це фото просто бомба 💣 💥 келих на підборах 🥰 ще такого не бачила", «шикарна жінка радіє життю«,» напередодні другого Lockdown 😉 🙈 кайфувати якомога яскравіше«,» замість ялинки – Алла Костромічова в цьому році«,» Алла, ви прекрасні«,» переграла Кім Кардаш'ян, показавши, що келих можна поставити не тільки на по*у", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська модель Алла Костромічова, ведуча "Супер топ-модель по-українськи", заворожила довжиною своїх ніг

Модель позувала на знімальному майданчику, присівши на крісло, а свою довгу "розкіш" Костромічова поклала на стіл.

Ботфорти красуні були на шпильках, чому ніжки здавалися ще довшими. Також модель була в зеленому боді, зверху якого одягла укорочений піджак. Завершили образ блискучі прикраси і яскравий макіяж.

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи «занадто ефектно задерла ногу до стелі:»можна дивитися вічно".

А ще Politeka писала, що Костромічова звела з розуму позою в "невидимому" плаття:»мрію...".

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