Украинская модель Алла Костромичева, которая является судьей проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила красотой на съемках

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, модель позирует в позе «березка» на столе. Костромичева решила примерить элегантный топ и латексную юбку с чулками. А на туфлях с каблуком можно заметить бокал с шампанским.

«Горжусь вами, вы мотивируете невероятно», «Все прекрасно! Это естественно, это красиво», «Это фото просто бомба 💣💥 бокал на каблуке 🥰 еще такого не видела», «шикарная женщина радуется жизни», «Накануне второго lockdown 😉🙈 кайфовать как можно ярче», «вместо елки – Алла Костромичева в этом году», «Алла, вы прекрасны», «переиграла Ким Кардашьян, показав, что бокал можно поставить не только на по*у», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Супер топ-модель по-украински", заворожила длиной своих ног

Модель позировала на съемочной площадке, присев на кресло, а свою длинную "роскошь" Костромичева уложила на стол.

Ботфорты красотки были на шпильках, отчего ножки казались еще длиннее. Также модель была в зеленом боди, сверху которого надела укороченный пиджак. Завершили образ сверкающие украшения и яркий макияж.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»