Супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою, застигши в спокусливій позі

Як розповідає Politeka, фотографію вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Груднева обкладинка знята. Люблю вас, хлопці, який у нас був веселий морозний день на озері Комо 😂❤️❤️❤️ і дякую за те, що ви завжди приносите сонце і пасту в моє життя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Шейк позує в «золотому» вбранні, з-під якого видніється чорна білизна. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

"Божественна", "дуже добре вийшла», «королева», «шикарна жінка», "це пожежа", - пишуть вони.

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Для образу красуня одягла мініатюрні в'язані шортики й панчохи, які трималися спеціальним поясочком. Також Шейк була одягнена в топ і взута в босоніжки на великому каблуці. Зверху на такий незвичайний наряд була одягнена верхній одяг. Варто відзначити, що Шейк крутилася, показуючи свої солодкі місця з усіх боків. Красуня засвітила свою пружну "п'яту точку" і довгі ніжки.

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