От этого нельзя оторвать глаз!

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк похвасталась фигурой, нарядившись в латекс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах красотка позирует рядом с другими моделями, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. В какой-то момент камера приближается, показывая невероятные черты лица и идеальный макияж.

«Очень сладко. Ты крутая», «мать моя женщина», «огонь», «горячо», «Ты очень красивая и привлекательная, правда - ты потрясающая», «как же это красиво! Ирина – вы супер», - пишут ее поклонники.

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Для образа красотка надела миниатюрные вязанные шортики и чулки, которые держались специальным поясочком. Также Шейк была одета в топ и обута в босоножки на большом каблуке. Сверху на такой необычный наряд была одета верхняя одежда. Стоит отметить, что Шейк крутилась, показывая свои сладкие места со всех сторон. Красотка засветила свою упругую «пятую точку» и длинные ножки

За пять часов пост Шейк собрал более 150 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Не обошлось и без негативных отзывов.

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