Погода в Україні 7 листопада готується порадувати громадян, замість дощів на вулиці очікується невелике потепління

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

Українців на західній частині країни очікують хмарність і потепління повітря до 11-14 градусів зі знаком «плюс». Після заходу сонця очікується похолодання до 4-6 вище нуля.

Схожа картина буде і на півночі України, де листопад дозволить повітрю прогрітися до 9-13 тепла. У темний час доби очікується різке похолодання, аж до 4-7 за Цельсієм.

Центральну частину країни також очікує хмарність і більш-менш комфортні 11-14 зі знаком «плюс». Після заходу сонця стовпчик термометра опуститься до прохолодних 6-7 градусів.

На півдні українців порадує 12-14 градусів тепла вдень і від 6 до 8 за Цельсієм вночі. Дощів не буде, хоча небо і затягне хмарами.

Східну частину країни очікують 10-13 градусів вище нуля. Ближче до вечора стовпчик термометра охолоне до 5-8 за Цельсієм.

Українців, які проживають у Києві та передмісті, осінь побалує 10-13 градусів тепла. Ближче до вечора очікується похолодання: стовпчик термометра покаже від 5 до 8 градусів вище нуля.

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