Украину накроет мощный антициклон, который повлияет на погоду в стране до самого конца недели

Как сообщает Politeka.net, об этом в свежем прогнозе на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что антициклон с областью высокого атмосферного давления и сухой погоды, накрывший всю континентальную Европу, будет блокировать осадки в Украине 6, 7 и 8 ноября. При этом 5 ноября небольшой фронт все же принесет дожди в западные и северные области.

На остальной территории страны существенных осадков 5 ноября не ожидается.

В то же время, синоптик предупредила, что в четверг Украину захватят туманы. Видимость ухудшится до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.

Температура 5 ноября на Западе и Севере опустится днем до +6…+11 градусов, в центральных областях будет держаться в районе +8…+12 градусов, на Востоке стоит ожидать до +10…+14 градусов, а на Юге – до +12…+15 градусов.

В Киеве из-за атмосферного фронта установится пасмурная и дождливая погода. Температура составит около +9 градусов.

Диденко сообщила, что в пятницу, субботу и воскресенье благодаря антициклону в Украине воцарится сухая погода. В то же время она предупредила, что после этого в страну придут холода.

«Запишитесь на замену автомобильных шин, потому что со следующей недели температура воздуха начнет ощутимо снижаться», - добавила Диденко.

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