Погода в Украине 1 ноября заставит страдать большинство граждан, людей накроют проливные дожди
Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.
Так, украинцев на севере ждет мощный удар: похолодание до 7-11 градусов будет сопровождаться сильными дождями. После захода солнца ситуация ухудшиться еще больше: ожидается 5-9 по Цельсию.
Похожей ситуация будет и в центре Украины. Здесь ожидаются дневные 9-12 со знаком «плюс», а ночью от 5 до 9 градусов.
Немного теплее будет на юге страны, где проливные дожди будут сочетаться с 10-15 со знаком «плюс». Вечером ожидается похолодание до 6-11 градусов.
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Также ливни пройдут на востоке Украины, где ноябрь «разгуляется» до 11-14 градусов. Ночью их сменят прохладные 7-10 по Цельсию.
Единственное, где сегодня будет облачно и без осадков – это западная часть страны. Здесь синоптики прогнозируют 7-12 со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает: местами будет от 0 до 5 по Цельсию.
В Укргидрометцентре утверждают, что в Киеве будет сильный дождь, также как и в пригороде. В ночное время суток столбик термометра похолодает до 6-8 по Цельсию, а днем будет около 9-11 градусов.
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