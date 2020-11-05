Уже на следующей неделе в Украину придут первые морозы

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом прогнозе на своей странице в Фейсбук предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала украинцам «переобувать» автомобили, запастись обогревателями и теплой одеждой, ведь уже с 11 ноября температура в стране резко пойдет вниз.

В то же время, синоптик отметила, что до конца недели температура меняться особо не будет. Так, в пятницу, 6 ноября, днем ожидается в среднем от +6 до +10 градусов. В южных регионах будет немного теплее – до +12.

На выходных градусники термометров покажут от +8 до +13 градусов.

В свою очередь, 6 ноября ветер будет сильным, северо-западным. Ожидается, что день пройдет без осадков. При этом ожидаются туманы.

В Киеве 6 ноября также будет сухо и ветрено. Температура будет держаться в пределах 8 градусов.

Диденко уточнила, что с 11 ноября в Украину придет похолодание с заморозками ночью и температурой в пределах +1…+6 градусов днем.

Ранее мы писали, что эта зима в Украине будет такой же аномальной, как и прошлая. Об этом заявила метеоролог Вера Балабух.

"Средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале столетия", – утверждает специалист.

Напомним, вслед за аномальным ноябрем в Украину нагрянет необычная зима: "Могут быть вторжения...".

Как сообщала Politeka, погода в ноябре поиздевается над украинцами, срочное предупреждение синоптиков: кого ждут похолодание и ливни.

Также Politeka писала, что дожди ворвутся в Украину, синоптик предупредила о новом антициклоне: когда ждать ухудшения погоды.