Погода в Украине 7 ноября готовится обрадовать граждан, вместо дождей на улице ожидается небольшое потепление

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Украинцев на западной части страны ожидают облачность и потепление воздуха до 11-14 градусов со знаком «плюс». После захода солнца ожидается похолодание до 4-6 выше нуля.

Похожая картина будет и на севере Украины, где ноябрь позволит воздуху прогреться до 9-13 тепла. В темное время суток ожидается резкое похолодание, вплоть до 4-7 по Цельсию.

Центральную часть страны также ожидает облачность и более-менее комфортные 11-14 со знаком «плюс». После захода солнца столбик термометра опустится до прохладных 6-7 градусов.

На юге украинцев порадует 12-14 градусов тепла днем и от 6 до 8 по Цельсию ночью. Дождей не будет, хотя небо и затянет тучами.

Восточную часть страны ожидают 10-13 градусов выше нуля. Ближе к вечеру столбик термометра остынет до 5-8 по Цельсию.

Украинцев, проживающих в Киеве и пригороде, осень побалует 10-13 градусов тепла. Ближе к вечеру ожидается похолодание: столбик термометра покажет от 5 до 8 градусов выше нуля.

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