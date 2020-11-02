Нынешняя зима в Украине будет такой же аномальной, как и прошлая

Об этом в интервью Обозревателю заявила Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Politeka.

"Средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале столетия", – утверждает специалист.

По ее словам, на погоду в стране сильно повлияет холодное течение в тропиках Тихого океана.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание, которое влияет на общую циркуляцию атмосферы. Это приводит к тому, что может быть очень тепло как для зимы, но могут быть и вторжения холодного воздуха", – говорит климатолог.

Ранее мы писали, что климат в Украине продолжает меняться. С каждым годом температура воздуха в Украине становится все выше, что в итоге приведет к тому, что продолжительность лета в Украине увеличится, а зимы порадуют теплом.

2 ноября циклон, который недавно накрыл всю Украину, заметно сместится и зальет дождями Восток страны, в других же областях существенных осадков не предвидится.

Напомним, что часть Украины уйдет под воду, Климат меняется: какие районы могут полностью исчезнуть.

Как сообщала Politeka, погода даст украинцам передохнуть, устроив приятный сюрприз: какие регионы пригреет солнце.

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