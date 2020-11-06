Актриса і співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", зважилася на кардинальні зміни

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала чудові метаморфози (щоб переглянути ролик, проскрольте вниз).

Так, з блондинки Вікторія перетворилася на справжню руду бестію. Влаштувавши пожежу на своїй голові, дівчина посішила похизуватися у соцмережі:

"Чи то осінь так на на мене впливає, чи то просто давно не було змін... але я знову руда 😍 🤪 ось такі чудеса творить жовтий беретик 😁 як вам? 💕"

На перших секундах відео зірка показала, як збирається в салон краси: крутила головою, змахуючи пишною копицею, і одягала жовтий беретик. Надалі, будучи вже на вулиці, Вікторія зняла головний убір, збентеживши яскравим кольором свого волосся.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи перетворення артистки:

"З поверненням на борт руденьких😂"

"Красуня мрія 😍"

"Руда бестія 😂 😂 😂 😍 "

"Вау вау вау, красуня!)😍🔥👏"

"красиво аж очам боляче"

"Вікуся... Як завжди... Шикарна👍👍"

"Все-таки рудий Це Ваш! Супер 😊"

"Які б зміни не робили, вірніше як би не фарбувалися вам все до лиця 🔥 👍 👍 "

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"Добрий вечір! МамаДоця продовжують свої пригоди. Мяу", - йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах видно, що Вікторія, нібито з «мамою», виконує пісню про «дзвіночки». Однак, в якийсь момент в кадрі з'являється кіт, "дзвіночки" якого видно неозброєним оком.

"СУпер", "я пам'ятаю цього кота", "добре співаєте", "кращі актриси України", "я якраз за роботу сів, і тут Ви підняли настрій, відео", - відгукнулися користувачі в коментарях.

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