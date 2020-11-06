Актриса і співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", зважилася на кардинальні зміни
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала чудові метаморфози (щоб переглянути ролик, проскрольте вниз).
Так, з блондинки Вікторія перетворилася на справжню руду бестію. Влаштувавши пожежу на своїй голові, дівчина посішила похизуватися у соцмережі:
"Чи то осінь так на на мене впливає, чи то просто давно не було змін... але я знову руда 😍 🤪 ось такі чудеса творить жовтий беретик 😁 як вам? 💕"
На перших секундах відео зірка показала, як збирається в салон краси: крутила головою, змахуючи пишною копицею, і одягала жовтий беретик. Надалі, будучи вже на вулиці, Вікторія зняла головний убір, збентеживши яскравим кольором свого волосся.
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Користувачі прийшли в захват, коментуючи перетворення артистки:
"З поверненням на борт руденьких😂"
"Красуня мрія 😍"
"Руда бестія 😂 😂 😂 😍 "
"Вау вау вау, красуня!)😍🔥👏"
"красиво аж очам боляче"
"Вікуся... Як завжди... Шикарна👍👍"
"Все-таки рудий Це Ваш! Супер 😊"
"Які б зміни не робили, вірніше як би не фарбувалися вам все до лиця 🔥 👍 👍 "
Раніше ми повідомляли, Булітко показала новий комедійний номер в Instagram
"Добрий вечір! МамаДоця продовжують свої пригоди. Мяу", - йдеться в підписі.
На опублікованих кадрах видно, що Вікторія, нібито з «мамою», виконує пісню про «дзвіночки». Однак, в якийсь момент в кадрі з'являється кіт, "дзвіночки" якого видно неозброєним оком.
"СУпер", "я пам'ятаю цього кота", "добре співаєте", "кращі актриси України", "я якраз за роботу сів, і тут Ви підняли настрій, відео", - відгукнулися користувачі в коментарях.
Нагадаємо, що Вікторія Булітко приголомшила фото з немовлям, Остапчук і Сумська не втрималися: "що відбувається?".
Як повідомляла Politeka, Вікторія Булітко вразила зовнішнім виглядом і несподіваним визнанням.
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