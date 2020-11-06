Актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", решилась на кардинальные изменения
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала чудесные метаморфозы (чтобы просмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, из блондинки Виктория превратилась в настоящую рыжую бестию. Устроив пожар на своей голове, девушка посешила похвастаться в соцсети:
"То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен... но я снова рыжая 😍🤪 Вот такие чудеса творит желтый беретик 😁 Как вам? 💕"
На первых секундах видео звезда показала, как собирается в салон красоты: вертела головой, взмахивая пышной копной, и надевала желтый беретик. В дальнейшем, будучи уже на улице, Виктория сняла головной убор, обескуражив ярким цветом своих волос.
Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"
"Меня уже надо в дурку везти": Фреймут сделала отчаянное признание о личной жизни после "Танців з зірками"
Зимние каникулы-2020: в МОН сделали важное заявление, «в связи с карантином…»
Размалеванная Бабкина померкла рядом с дерзкой Аллой Пугачевой в брюках: "Две молодухи"
Пользователи пришли в восторг, комментируя преображение артистки:
"С возвращением на борт рыженьких😂"
"Красавица мечта 😍"
"Рыжая бестия😂😂😂😍"
"Вау вау вау, красотка!)😍🔥👏"
"красиво аж глазам больно"
"Викуся... Как всегда... Шикарная👍👍😉"
"Всё-таки рыжий это Ваш! Супер 😊"
"Какие бы изменения не делали, вернее как бы не красились вам все к лицу 🔥👍👍"
Ранее мы сообщали, Булитко показала новый комедийный номер в Инстаграм
«Добрый вечер! МамаДоця продолжают свои приключения. Мяу», - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах видно, что Виктория, якобы с «мамой», исполняет песню про «колокольчики». Однако, в какой-то момент в кадре появляется кот, «колокольчики» которого видны невооруженным глазом.
«СУпер», «я помню этого кота», «хорошо поете», «лучшие актрисы Украины», «Я как раз за роботу сел, и тут вы подняли настроение, видео», - откликнулись пользователи в комментариях.
Напомним, что Виктория Булитко огорошила фото с младенцем, Остапчук и Сумская не удержались: "Что происходит?".
Как сообщала Politeka, Виктория Булитко поразила внешним видом и неожиданным признанием.
Также Politeka писала, что Виктория Булитко поразила вульгарным видео со своей "мамой": "Боже... Что стало с людьми? "