Актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", решилась на кардинальные изменения

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала чудесные метаморфозы (чтобы просмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, из блондинки Виктория превратилась в настоящую рыжую бестию. Устроив пожар на своей голове, девушка посешила похвастаться в соцсети:

"То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен... но я снова рыжая 😍🤪 Вот такие чудеса творит желтый беретик 😁 Как вам? 💕"

На первых секундах видео звезда показала, как собирается в салон красоты: вертела головой, взмахивая пышной копной, и надевала желтый беретик. В дальнейшем, будучи уже на улице, Виктория сняла головной убор, обескуражив ярким цветом своих волос.

Пользователи пришли в восторг, комментируя преображение артистки:

"С возвращением на борт рыженьких😂"

"Красавица мечта 😍"

"Рыжая бестия😂😂😂😍"

"Вау вау вау, красотка!)😍🔥👏"

"красиво аж глазам больно"

"Викуся... Как всегда... Шикарная👍👍😉"

"Всё-таки рыжий это Ваш! Супер 😊"

"Какие бы изменения не делали, вернее как бы не красились вам все к лицу 🔥👍👍"

Ранее мы сообщали, Булитко показала новый комедийный номер в Инстаграм

«Добрый вечер! МамаДоця продолжают свои приключения. Мяу», - говорится в подписи.

На опубликованных кадрах видно, что Виктория, якобы с «мамой», исполняет песню про «колокольчики». Однако, в какой-то момент в кадре появляется кот, «колокольчики» которого видны невооруженным глазом.

«СУпер», «я помню этого кота», «хорошо поете», «лучшие актрисы Украины», «Я как раз за роботу сел, и тут вы подняли настроение, видео», - откликнулись пользователи в комментариях.

Напомним, что Виктория Булитко огорошила фото с младенцем, Остапчук и Сумская не удержались: "Что происходит?".

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко поразила внешним видом и неожиданным признанием.

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