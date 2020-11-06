Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила сміливими кадрами

Як розповідає Politeka. Net, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Кузнєцова, яка не соромиться показувати свої значні форми, на цей раз перевершила саму себе.

"Я знаходжу час доглядати за собою і за своїм тілом. Сьогодні йду на третій антицелюлітний масаж", - розповіла модель.

Але Кузнєцова не тільки розповіла, але і показала, як проходить процедура, опублікувавши кадри прямо з масажного кабінету.

На деяких кадрах, схоже, модель постала зовсім без одягу. Трохи прикриває пишні форми тільки пар від зволожувача повітря.

Раніше ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, пограла значними формами в сміливому декольте.

Міла позує в чорній сукні з бездонним декольте, з якого ледь не вивалюється її вражаючих розмірів груди. Талію модель підкреслила поясом.

Образ доповнює макіяж з акцентом на очах.

Кузнєцова тримає в руці келих.

Рухи моделі перед камерою просто заворожили чоловіків.

Нагадаємо, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

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