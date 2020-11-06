Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила сміливими кадрами
Як розповідає Politeka. Net, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Кузнєцова, яка не соромиться показувати свої значні форми, на цей раз перевершила саму себе.
"Я знаходжу час доглядати за собою і за своїм тілом. Сьогодні йду на третій антицелюлітний масаж", - розповіла модель.
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Але Кузнєцова не тільки розповіла, але і показала, як проходить процедура, опублікувавши кадри прямо з масажного кабінету.
На деяких кадрах, схоже, модель постала зовсім без одягу. Трохи прикриває пишні форми тільки пар від зволожувача повітря.
Раніше ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, пограла значними формами в сміливому декольте.
Міла позує в чорній сукні з бездонним декольте, з якого ледь не вивалюється її вражаючих розмірів груди. Талію модель підкреслила поясом.
Образ доповнює макіяж з акцентом на очах.
Кузнєцова тримає в руці келих.
Рухи моделі перед камерою просто заворожили чоловіків.
Нагадаємо, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому ТОПі: "плоди дозріли".